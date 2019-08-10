Клопп: Алисон повредил икроножную мышцу и не сыграет с «Челси» за Суперкубок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу травмы основного голкипера команды Алисона. Напомним, что вратарь травмировался при попытке ввести мяч в игру от ворот и был заменён на 39-й минуте. Матч первого тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» закончился победой «Ливерпуля» со счётом 4:1.



«Посмотрим, насколько серьёзная у него травма, и что с ней делать. Сейчас известно, что он повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог, а это всегда нехороший знак. В среду он точно не сыграет», – приводит слова Клоппа журналистка ESPN Мелисса Рэдди.



В ближайшую среду «Ливерпулю» предстоит встреча с «Челси» за Суперкубок Европы.



Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола и получил одну жёлтую карточку. Контракт голкипера с мерсисайдским клубом действует до лета 2024 года.

«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Алисон заменён в 1-м тайме из-за травмы