Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может не сыграть в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.
«Канте здоров, однако готов ли он играть – я буду решать непосредственно перед матчем.
Все остальные в форме. Есть и те, кто в отличной форме. Виллиан работает на своим состоянием, и возможно, матч для него состоится слишком рано. Возможно, то же относится и к Рюдигеру, однако он тренировался с нами вот уже несколько дней. До воскресенья мне предстоит определиться.
Я знаю состав, которым мы располагаем, и хорошо понимаю, куда мы движемся. Мы хорошо тренировались, так что всё в порядке», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
В минувшей кампании «Челси» финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 матчах лондонская команда одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится завтра, 11 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — 18:30 мск.
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