Вальверде: не знаю, останется ли Ракитич в «Барселоне», но я рассчитываю на него

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о будущем хорватского полузащитника каталонской команды Ивана Ракитича.
«Ракитич очень важен для «Барселоны». Не знаю, останется ли он в клубе. Конечно, я рассчитываю на него, как и на каждого игрока в команде. В принципе, ничто не заставляет меня думать иначе», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ». Известно, что в услугах хорвата заинтересован «Эвертон».
В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
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