Руни могут запретить играть за «Дерби Каунти» под 32-м номером

Федерация футбола Англии (FA) может запретить нападающему Уэйну Руни выступать за «Дерби Каунти» под 32-м номером. Как сообщает The Telegraph, в FA подозревают, что к выбору номера причастна букмекерская компания 32Red, которая таким образом желает прорекламировать себя.

По правилам FA, ни один отдельный рекламный элемент на футболке не может превышать площадь размером 100 квадратных сантиметров. Если число 32 на спине Руни будет признано рекламой, ему придётся сменить номер.

33-летний футболист присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на один год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера. Англичанин будет получать в «Дерби Каунти» £ 100 тыс. в неделю (около € 109 тыс.) и в общей сложности за 18 месяцев заработает £ 8 млн. В «Ди-Си Юнайтед» Руни зарабатывает в год £ 2,2 млн.