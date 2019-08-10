Алисон обратился к болельщикам «Ливерпуля»
Вратарь «Ливерпуля» Алисон после травмы, которую получил в матче 1-го тура АПЛ с «Норвич Сити», в социальной сети обратился к болельщикам.
Напомним, вратарь травмировался при попытке ввести мяч в игру от ворот и был заменён на 39-й минуте. Матч первого тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» закончился победой «Ливерпуля» со счётом 4:1.
«Спасибо всем за сообщения! Вернусь как можно скорее и сильнее!» — написал Алисон в «Твиттере».
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола и получил одну жёлтую карточку.
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