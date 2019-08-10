Фалькао: надеюсь, мой переход в «Галатасарай» будет оформлен как можно скорее

Форвард «Монако» Радамель Фалькао заявил о желании продолжить карьеру в «Галатасарае».

«Интересно, как футбол живёт в Турции. Это было бы захватывающим приключением на данном этапе моей карьеры. Надеюсь, трансфер будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живёт особым образом, как в Турции или Аргентине», — приводит слова Фалькао El Pulso del Fútbol.

Действующее соглашение футболиста с «Монако» заканчивается летом 2020 года, однако в прессе появлялась информация о том, что «монегаски» могут расторгнуть контракт до истечения срока его действия и отпустить футболиста в новый клуб бесплатно.

Фалькао перешёл в «Монако» летом 2013 года из «Атлетико» за € 43 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард сыграл 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 2 результативные передачи.