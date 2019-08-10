Вальверде: Неймар в «Барселоне»? Думаю только о тех игроках, которые у меня есть

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара в стан каталонцев.



«Возвращение Неймара? Посмотрим, что произойдёт в будущем. Правда в том, что он играет за другую команду, вот и всё. Знаю только, что я главный тренер „Барселоны“, и думаю только о тех игроках, которые у меня есть. Это хорошие футболисты. В минувшем сезоне всё было практически идеально. Сейчас попробуем улучшить показатели», — приводит слова Вальверде Sport.es.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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