Игроки «Ливерпуля» использовали лазейку, чтобы обойти новое правило в футболе

Футболисты «Ливерпуля» во время домашнего матча 1-го тура Премьер-Лиги с «Норвич Сити» (4:1) использовали лазейку, чтобы обойти футбольное правило, которое начало действовать с нового сезона. По правилам, теперь игрокам команды-соперника нельзя вставать в стенку при исполнении стандартного положения.
Однако мерсисайдцы нашли способ не нарушить правила, но при этом затруднить видимость вратарю гостей во время штрафного удара. В то время как Трент Александер-Арнольд стоял перед мячом, трое его партнёров по команде сформировали собственную стену перед игроками «Норвича». Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо и Роберто Фирмино стояли на расстоянии не менее одного метра от соперников, поэтому они не нарушали правила.
Фотография доступна в «твиттере» The Sun.
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