Марез, пропустивший матч за Суперкубок Англии, сможет сыграть с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что полузащитник команды Рияд Марез, который пропустил матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 — по пенальти) из-за риска провалить допинг-тест, сможет сыграть в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».
«После Кубка Африки Марезу сделали небольшую операцию на носу, чтобы избавиться от проблем с дыханием. Это нормальная ситуация. Врач — не думаю, что он был из национальной команды — не отправил вовремя необходимые документы, поэтому Рияд не смог сыграть. Мы не располагали документами в нужный момент.
Позже Марез прошёл тест на допинг. Всё прошло удачно. Он может играть. Каждый раз, когда игрок проходит какую-то процедуру, он должен информировать обо всём клуб и предоставлять документы. Все это знают. Не имея их на руках, мы предпочли соблюсти меры предосторожности. Решили, что лучше не использовать Мареза в этом матче», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
- 10 августа 2019
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