Гендиректор «Салюта»: сыграем основным составом с командой Кокорина и Мамаева

Генеральный директор «Салюта» Александр Щеглов рассказал о плане на игру с командой «Золотой лев», за которую выступают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Матч состоится сегодня, 10 августа, на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области.
«Будем играть основным составом. Разбирали состав команды Кокорина и Мамаева. Персональная опека? Нет, против них её не будет. Помимо Кокорина и Мамаева у них есть несколько других интересных ребят, решили персонально играть против них», — сказал Щеглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.
- 10 августа 2019
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