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Главный тренер «Фламенго»: Балотелли сможет преуспеть в Бразилии

Главный тренер «Фламенго»: Балотелли сможет преуспеть в Бразилии
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезус отметил, что итальянский нападающий Марио Балотелли мог бы добиться высоких результатов в Бразилии. Ранее сообщалось, что Балотелли в скором времени перейдёт в бразильский клуб.

«Марио — отличный игрок. Если он перейдёт к нам, он сможет преуспеть в Бразилии. Он обладает массой качеств, которые могут этому поспособствовать», — приводит слова Жезуса La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Балотелли был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. На данный момент Балотелли пребывает в статусе свободного агента. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.

Балотелли в ближайшие часы подпишет контракт с «Фламенго»
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