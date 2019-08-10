Главный тренер «Фламенго»: Балотелли сможет преуспеть в Бразилии

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезус отметил, что итальянский нападающий Марио Балотелли мог бы добиться высоких результатов в Бразилии. Ранее сообщалось, что Балотелли в скором времени перейдёт в бразильский клуб.



«Марио — отличный игрок. Если он перейдёт к нам, он сможет преуспеть в Бразилии. Он обладает массой качеств, которые могут этому поспособствовать», — приводит слова Жезуса La Gazzetta dello Sport.



Последним клубом Балотелли был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. На данный момент Балотелли пребывает в статусе свободного агента. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.

Балотелли в ближайшие часы подпишет контракт с «Фламенго»