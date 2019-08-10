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Голкипер «Норвича» Крул: «Ливерпуль» преподал нам серьёзный урок

Голкипер «Норвича» Крул: «Ливерпуль» преподал нам серьёзный урок
Футбол / Англия 0

Голкипер «Норвича» Тим Крул прокомментировал результат матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4).

«Когда приезжаешь на „Энфилд“, хочешь, чтобы „Ливерпуль“ устроил себе выходной, но соперник берётся за дело с самого начала матча. Нам преподали серьёзный урок. В первом тайме мы действовали наивно, но это было ожидаемо, учитывая юный возраст команды. Горжусь тем, как мы отреагировали. Уходя с поля, почувствовал, если будем верить в то, что делаем, мы сможем добиться приличных результатов в этом сезоне», — приводит слова Крула BBC.

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.

Во 2-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Норвич Сити» дома примет «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 17 августа.

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