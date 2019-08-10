«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 14:30

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Грэвин Уорд.



В прошлом сезоне «Мачестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, набрав 52 очка.



Полное расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».