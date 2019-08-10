Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в сезоне-2019/20 будет работать экспертом на британском телеканале Sky Sports.
«Премьер-лига — особенный турнир для меня. Здесь нужно много работать, чтобы побеждать. От матчей этого турнира просто невозможно оторвать взгляд.
Sky Sports — дом Премьер-лиги. Мне приятно присоединиться к этой команде. С удовольствием помогу понять и объясню то, что происходит в каждом матче.
Футбол — это огромная страсть, она так много значит для болельщиков. С нетерпением жду, когда стану частью Премьер-лиги вместе с ними, пока не вернусь на своё место у кромки поля», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Жозе был уволен из «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. Под руководством португальского специалиста «красные дьяволы» выиграли Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
- 10 августа 2019
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