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Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют»

Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют»
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 10 августа, на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области команда заключённых ИК-4 «Золотой лев» провела товарищеский матч с «Салютом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, в составе «Золотого льва» выступили нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Хавбек оформил хет-трик в этой встрече.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.

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