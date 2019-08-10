Кокорин: пожал бы руку Паку

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что готов пожать руку чиновнику Минпромторга Денису Паку, которого ударил стулом в кофейне в октябре прошлого гола.
«Я бы пожал Паку руку. У меня нет к нему никакого негатива», — сказал Кокорин в видео, опубликованном в телеграм-канале Mash.
В начале октября прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.
Сегодня, 10 августа, Кокорин и Мамаев в составе команды заключённых ИК-4 провели товарищеский матч с «Салютом» и одержали победу со счётом 4:2.
- 10 августа 2019
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