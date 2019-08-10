Икарди готов покинуть «Интер»

После приобретения «Интером» нападающего Ромелу Лукаку форвард Мауро Икарди изменил решение и теперь готов покинуть команду, сообщает Corriere dello Sport.
Ранее стало известно, что Икарди может отказаться от перехода в другой клуб из-за беременности своей жены и агента Ванды Нары. После этого в прессе появилась информация, что руководство «Интера» пригрозило аргентинцу не выпускать его на поле до окончания контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года.
В услугах Мауро заинтересованы «Рома», «Наполи» и «Ювентус». Форвард хочет присоединиться к клубу из Турина. В это летнее трансферное окно, он уже отклонил предложения римлян и неаполитанцев.
В минувшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.
- 10 августа 2019
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