Форвард «Вест Хэма» — об игре с «МС»: что за дерьмовый матч для старта сезона!

Новичок «Вест Хэм Юнайтед» нападающий Себастьен Аллер поделился ожиданиями от матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Что за дерьмовый матч для старта сезона! Я перешёл в новый клуб за большие деньги, а теперь мне предстоит первый матч в сезоне с „Манчестер Сити“. За что? Думаю, впереди нас ждут более удачные матчи, которые позволят нам укрепить уверенность. Надеюсь, смогу коснуться мяча. Посмотрим», — приводит слова Аллера Mirror.



Аллер перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Вест Хэм» в июле. Сумма трансфера составила € 40 млн, и она стала рекордной в истории английского клуба. Аллер подписал с лондонцами контракт до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один год.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» пройдёт сегодня, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.