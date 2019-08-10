«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Крессвел, Уилшир, Райс, Антонио, Лансини, Андерсон, Аллер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Родриго, Сильва, Де Брёйне, Марез, Стерлинг, Жезус.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, набрав 52 очка.
- 10 августа 2019
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
13:17
-
13:08
-
12:46
-
12:43
-
12:21
-
12:17
-
12:07
-
11:46
-
11:30
-
11:27
-
11:27
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:38
-
10:25
-
10:19
Партнерский контент