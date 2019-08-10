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«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Крессвел, Уилшир, Райс, Антонио, Лансини, Андерсон, Аллер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Родриго, Сильва, Де Брёйне, Марез, Стерлинг, Жезус.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, набрав 52 очка.

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