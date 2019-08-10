Брат Кокорина объяснил ссадину под глазом
Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, как получил ссадину под глазом.
Сегодня, 10 августа, братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в составе команды «Золотой лев» со счётом 4:2 обыграли футбольный клуб «Салют». Встреча прошла на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области.
«Нет-нет, не подумайте, никакой драки не было. Чувствую себя хорошо, не болею. Просто вчера тренировались перед игрой, в верховой борьбе столкнулся головами с соперником», — сказал Кирилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Мамаев и братья Кокорины отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года.
Кокорин: пожал бы руку Паку
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