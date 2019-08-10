«Бёрнли» — «Саутгемптон»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 17:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В роли ассистентов главного арбитров выступят Нил Дэвис и Энди Гарратт.



В прошлом сезоне «Бёрнли» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. «Саутгемптон» занял 16-е место в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19, имея в активе 39 очков. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков.



С полным расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».