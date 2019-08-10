Кокорин: слова о том, что я мог стать инвалидом, — не преувеличение

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, отбывающий наказание в колонии города Алексеевка Белгородской области, рассказал о состоянии колена.

Сегодня, 10 августа, братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в составе команды «Золотой лев» обыграли со счётом 4:2 футбольный клуб «Салют» в товарищеском матче.

«Состояние получше, спасибо сотрудникам колонии. Тренируемся здесь каждый день, в отличие от СИЗО. Слова о том, что я мог стать инвалидом, — не преувеличение. Как можно было столько времени не давать возможности специалистам осмотреть моё колено? В Бутырке я ждал этого несколько месяцев, а здесь с этим проблем нет.

«Золотой лев»? Нам сказали придумать название за неделю. Причём такое, которое бы удовлетворило всем требованиям. Собрали всех, кто играл, у нас получилась очень хорошая команда», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.