Кокорин: слова о том, что я мог стать инвалидом, — не преувеличение

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, отбывающий наказание в колонии города Алексеевка Белгородской области, рассказал о состоянии колена.
Сегодня, 10 августа, братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в составе команды «Золотой лев» обыграли со счётом 4:2 футбольный клуб «Салют» в товарищеском матче.
«Состояние получше, спасибо сотрудникам колонии. Тренируемся здесь каждый день, в отличие от СИЗО. Слова о том, что я мог стать инвалидом, — не преувеличение. Как можно было столько времени не давать возможности специалистам осмотреть моё колено? В Бутырке я ждал этого несколько месяцев, а здесь с этим проблем нет.
«Золотой лев»? Нам сказали придумать название за неделю. Причём такое, которое бы удовлетворило всем требованиям. Собрали всех, кто играл, у нас получилась очень хорошая команда», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 10 августа 2019
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