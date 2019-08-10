Мамаев: о продолжении карьеры пока не думаю

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отметил, что пока не задумывается о продолжении карьеры.



«О продолжении карьеры пока не думаю, сначала надо решить насущные вопросы. Очень счастлив, что удалось встретиться здесь с семьей. Встреча была очень эмоциональной, жаль, что этого не случилось раньше. Я по ним очень сильно соскучился.



«Краснодар»? Знаю, что он подал заявление на расторжение контракта. Ну а вспомните, что было дальше. Правильно — отозвал. Что это значит? Не знаю, пока не готов говорить о своём будущем», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — 7 декабря.

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