Мамаев: надеюсь, «Краснодар» выиграет в ответном матче с «Порту»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
«Большой привет ребятам из «Краснодара» — Синицыну, Мартыновичу и остальным. Смотрел их матч с «Порту» — начальник колонии разрешил нам смотреть поздние игры. Надеюсь, в ответной игре они выиграют и смогут пройти дальше», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» завершился победой гостей со счётом 1:0. Ответный состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
Мамаев: о продолжении карьеры пока не думаю
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