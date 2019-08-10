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Мамаев: надеюсь, «Краснодар» выиграет в ответном матче с «Порту»

Мамаев: надеюсь, «Краснодар» выиграет в ответном матче с «Порту»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».

«Большой привет ребятам из «Краснодара» — Синицыну, Мартыновичу и остальным. Смотрел их матч с «Порту» — начальник колонии разрешил нам смотреть поздние игры. Надеюсь, в ответной игре они выиграют и смогут пройти дальше», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» завершился победой гостей со счётом 1:0. Ответный состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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