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«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», уступая в счёте 0:2

«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», уступая в счёте 0:2
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия. Через 15 минут хавбек Денис Макаров удвоил преимущество гостей в счёте. На 35-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Харитонов отправил первый мяч в ворота нижнекамской команды. В начале второго тайма, на 49-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Нефтехимика», который успешно реализовал хавбек красноярцев Арсен Хубулов.

«Енисей» набрал 5 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (9) — на 9-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
10 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
2 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Уридия – 17, 0:2 – Макаров – 32, 1:2 – Харитонов – 35, 2:2 – Хубулов – 49 (пен)
Удаления: Хубулов, 90+5 – нет
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