«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», уступая в счёте 0:2

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия. Через 15 минут хавбек Денис Макаров удвоил преимущество гостей в счёте. На 35-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Харитонов отправил первый мяч в ворота нижнекамской команды. В начале второго тайма, на 49-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Нефтехимика», который успешно реализовал хавбек красноярцев Арсен Хубулов.



«Енисей» набрал 5 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (9) — на 9-м месте.