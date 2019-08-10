«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», уступая в счёте 0:2
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия. Через 15 минут хавбек Денис Макаров удвоил преимущество гостей в счёте. На 35-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Харитонов отправил первый мяч в ворота нижнекамской команды. В начале второго тайма, на 49-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Нефтехимика», который успешно реализовал хавбек красноярцев Арсен Хубулов.
«Енисей» набрал 5 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (9) — на 9-м месте.
- 10 августа 2019
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