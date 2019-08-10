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Кокорин: не отжимаюсь в колонии, в отличие от Давидыча

Кокорин: не отжимаюсь в колонии, в отличие от Давидыча
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сказал, что не взял пример с известного видеоблогера Давидыча, который во время отбывания срока в колонии регулярно отжимался и приседал. После освобождения Давидыч в интервью сказал, что может сделать около 1500 отжиманий за несколько часов.

«Давидыч? Огромный привет ему, знаю, что он нас поддерживал. Но я тут, в отличие от него, не отжимаюсь. Вешу 82 кг, это игровой вес», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека. 8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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