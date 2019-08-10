«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Жезус забивает после прострела Уолкера

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» забит первый мяч. На 25-й минуте отличился Габриэл Жезус.
После передачи Кайла Уолкера бразилец в борьбе с защитниками «Вест Хэма» переправил мяч в ворота Лукаша Фабиански.
Игра «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» проходит в эти минуты в Лондоне на «Олимпийском стадионе». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1.
На 10 августа запланировано ещё пять матчей: «Кристалл Пэлас» — «Эвертон», «Бёрнли» — «Саутгемптон», «Уотфорд» — «Брайтон», «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла».
1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
Следующий матч «Вест Хэм» сыграет 17 августа на выезде с «Брайтоном». «Ман Сити» в этот же день примет «Тоттенхэм».
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