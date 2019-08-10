Неймар не включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Нимом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не включён в заявку парижской команды на матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».



Как сообщает Get French Football News, в «ПСЖ» объяснили отсутствие бразильского форварда в заявке команды тем, что в данный момент ведутся активные переговоры о будущем игрока. При этом Неймар провёл тренировку в общей группе парижской команды.



Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Приобрести 27-летнего бразильца может мадридский «Реал».



В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»