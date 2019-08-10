Неймар не включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Нимом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не включён в заявку парижской команды на матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
Как сообщает Get French Football News, в «ПСЖ» объяснили отсутствие бразильского форварда в заявке команды тем, что в данный момент ведутся активные переговоры о будущем игрока. При этом Неймар провёл тренировку в общей группе парижской команды.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Приобрести 27-летнего бразильца может мадридский «Реал».
В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 10 августа 2019
-
16:35
-
16:33
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:09
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
13:17
-
13:08
-
12:46