«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась вничью — 2:2.
На 26-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий Хасан Мамтов упрочил преимущество гостей. Через 6 минут форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе отправил в ворота «Тамбова» первый мяч. На 78-й минуте Фамейе оформил дубль и сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, главный арбитр Павел Кукуян показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Тамбова» Валерию Чуперке.
«Оренбург» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги и поднялся на 15-е место в таблице турнира. «Тамбов» (4) — на 13-м месте. Лидирует на данный момент петербургский «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах.
- 10 августа 2019
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