Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась вничью — 2:2.

На 26-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий Хасан Мамтов упрочил преимущество гостей. Через 6 минут форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе отправил в ворота «Тамбова» первый мяч. На 78-й минуте Фамейе оформил дубль и сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, главный арбитр Павел Кукуян показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Тамбова» Валерию Чуперке.

«Оренбург» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги и поднялся на 15-е место в таблице турнира. «Тамбов» (4) — на 13-м месте. Лидирует на данный момент петербургский «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
10 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 – Гогуа – 26, 0:2 – Мамтов – 68, 1:2 – Фамейе – 74, 2:2 – Фамейе – 78
Удаления: нет – Чуперка, 85
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент