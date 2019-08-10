Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спаси и сохрани» Мамаева, Кокорин с грамотой и быт игроков в тюрьме. Фото матча

Александр Кокорин и Павел Мамаев
«Спаси и сохрани» Мамаева, Кокорин с грамотой и быт игроков в тюрьме. Фото матча
Футбол / РПЛ 0

10 августа на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области команда заключённых ИК-4 «Золотой лев» провела товарищеский матч с «Салютом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Золотого льва» выступили нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.

Яркие кадры матча с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент