«Краснодар» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00

Сегодня, 10 августа, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Рубин». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Сергей Иванов.



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».