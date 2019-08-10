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«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Краснодар» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00

«Краснодар» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 10 августа, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Рубин». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Рубин» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Сергей Иванов.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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