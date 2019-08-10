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«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:30

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 10 августа, состоится матч первого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 19:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери – Тим Робинсон.

В прошлом сезоне лондонский «Тоттенхэм Хотспур» занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 71 очко. Бирмингемская «Астон Вилла» заняла 5-е место в таблице Чемпионшипа. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков.

Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».

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