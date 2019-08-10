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Кикнадзе — о возможном переходе Рибери в «Локо»: вот это французская пресса даёт

Кикнадзе — о возможном переходе Рибери в «Локо»: вот это французская пресса даёт
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник Франк Рибери может присоединиться к «железнодорожникам».

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что «Локомотив» уже начал переговоры с представителями Рибери. С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.

«Где вы прочитали, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же ещё там написано? До 2 сентября никаких комментариев», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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