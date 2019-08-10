«Томь» уступила «Ротору» и прервала беспроигрышную серию в ФНЛ
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти на 83-й минуте. Таким образом, «Томь» прервала беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 6 матчей.
«Ротор» набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив московское «Торпедо». «Томь» (14) — на 5-м месте.
В следующем туре «Ротор» проведёт матч с «Нефтехимиком», а «Томь» примет подмосковные «Химки». Обе встречи состоятся 14 августа.
- 10 августа 2019
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