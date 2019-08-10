Агуэро не реализовал пенальти, но судьи позволили ему перебить

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» при счёте 0:3 в ворота хозяев был назначен пенальти. Удар Серхио Агуэро отразил вратарь Лукаш Фабиански.

Однако судья позволил аргентинцу повторит попытку, так как один из игроков «Вест Хэма» до свистка пересёк линию штрафной площади. В повторной попытке Агуэро переиграл Фабиански.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1.



На 10 августа запланированы ещё пять матчей: «Кристалл Пэлас» — «Эвертон», «Бёрнли» — «Саутгемптон», «Уотфорд» — «Брайтон», «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла».



1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Следующий матч «Вест Хэм» сыграет 17 августа на выезде с «Брайтоном». «Ман Сити» в этот же день примет «Тоттенхэм».