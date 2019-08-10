Стерлинг стал автором первого хет-трика в новом сезоне АПЛ

В матче 1-го тура между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» английской Премьер-лиги – 2019 был оформлен первый хет-трик в новом сезоне. Его автором стал нападающий гостей Рахим Стерлинг.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан». Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.



Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1.



На 10 августа запланировано пять матчей: «Кристалл Пэлас» — «Эвертон», «Бёрнли» — «Саутгемптон», «Уотфорд» — «Брайтон», «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла».



1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Следующий матч «Вест Хэм» сыграет 17 августа на выезде с «Брайтоном». «Ман Сити» в этот же день примет «Тоттенхэм».