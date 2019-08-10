«Динамо» — «Зенит»: составы команд на матч Российской Премьер-Лиги

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.



Состав «Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Константин Рауш, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски, Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев.



Состав «Зенита»: Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Алексей Воронцов и Александр Богданов. Резервный рефери — Алексей Еськов.

«Динамо» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00