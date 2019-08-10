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«Краснодар» — «Рубин»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Рубин»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Краснодара» и «Рубина» определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла, Намли, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Рамирес, Грицаенко, Скопинцев, Панталеан, Ольссон, Сулейманов, Берг.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Подберёзкин, Башкиров, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Агапов, Денисов, Макаров, Седов, Акбашев, Закиров, Микелтадзе, Марков.

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 10 августа, в Краснодаре, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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