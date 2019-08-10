«Манчестер Сити» продлил победную серию в матчах АПЛ с участием Зинченко

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм Юнайтед» в выездном матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 0:5.



Участие в матче принял украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе и проведший на поле все 90 минут. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил победную серию во встречах Премьер-лиги с участием 22-летнего хавбека, увеличив этот показатель до 23. При этом с Александром манкунианцы ни разу не проигрывали в чемпионате.



Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы». В сезоне-2016/17 полузащитник выступал за ПСВ на правах аренды, после чего вернулся в английский клуб и дважды подряд стал чемпионом страны.

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