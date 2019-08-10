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«Манчестер Сити» стартовал по-чемпионски. Видеообзор матча с «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» стартовал по-чемпионски. Видеообзор матча с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олимпийский» в Лондоне принимал «Манчестер Сити» и потерпел разгромное поражение 0:5.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан». Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1.

На 10 августа запланировано пять матчей: «Кристалл Пэлас» — «Эвертон», «Бёрнли» — «Саутгемптон», «Уотфорд» — «Брайтон», «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла».

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