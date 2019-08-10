Чуканов: «Оренбург» недоволен, несмотря на то что отыгрался со счёта 0:2

Полузащитник «Оренбурга» Андреа Чуканов прокомментировал результат домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:2).

«Игра получилась очень насыщенной: четыре гола, удаление. Мы выходили на этот матч с мыслями только о победе. Поэтому, несмотря на то что отыгрались со счёта 0:2, результатом недовольны. К тому же заканчивали эту встречу в большинстве и вполне могли вырвать победу. Да и «Тамбов» во втором тайме начал тянуть время, понимая, что может лишиться даже ничьей.

Погодные условия, несмотря на жару, были нормальные. По крайней мере не могу сказать, что чувствовал себя некомфортно. Понятно, лучше было бы начинать матч чуть позже, когда жара уже спадает, но это всё рабочие моменты. Мы с соперником были в одинаковых условиях.

Поможет ли психологически, что наконец-то взяли первое очко в чемпионате? Это должно быть только началом, стартом для нас. Второй тайм показал, как мы можем и должны играть», — сказал Чуканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».