«Спартак» ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Ахматом»
В 5-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» принимал московский «Спартак». Матч состоялся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:1.
В начале второго тайма, на 52-й минуте, хозяйская команда вышла вперёд благодаря точному удару защитника Арсена Адамова с пенальти. Под занавес встречи, на 86-й минуте, красно-белым удалось сравнять счёт и спастись от поражения.
«Ахмат» набрал 9 очков и после пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. В свою очередь «Спартак» располагается на 13-й строчке с 4 очками в активе. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 10 августа 2019
-
19:29
-
19:24
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
18:54
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:19
-
18:19
-
18:15
-
18:09
-
18:05
-
17:42
-
17:42
-
17:35
-
17:19
-
17:18
-
17:14
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:43
-
16:35
-
16:33
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:53
-
15:51
Партнерский контент