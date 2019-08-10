«Спартак» ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Ахматом»

В 5-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» принимал московский «Спартак». Матч состоялся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:1.



В начале второго тайма, на 52-й минуте, хозяйская команда вышла вперёд благодаря точному удару защитника Арсена Адамова с пенальти. Под занавес встречи, на 86-й минуте, красно-белым удалось сравнять счёт и спастись от поражения.



«Ахмат» набрал 9 очков и после пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. В свою очередь «Спартак» располагается на 13-й строчке с 4 очками в активе. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира можно посмотреть, перейдя по ссылке.