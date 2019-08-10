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«Шальке-04» и «Байер» вышли во второй раунд Кубка Германии

«Шальке-04» и «Байер» вышли во второй раунд Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Дрохтерзен/Асель» принимал «Шальке-04». Встреча прошла в Дрохтерзене на стадионе «Кехдингер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали полузащитники Даниэль Калиджиури и Мунир Меркан, а также нападающие Стивен Скрыбски и Гвидо Бургшталлер, оформивший дубль.

Кубок Германии. 1-й раунд
10 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Дрохтерзен/Асель
Дрохтерзен
0 : 5
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 – Скрыбски – 44, 0:2 – Бургшталлер – 61, 0:3 – Калиджиури – 65 (пен), 0:4 – Mercan – 73, 0:5 – Бургшталлер – 83

В другом матче 1-го раунда Кубка Германии «Алемания» принимала «Байер». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мартин Петерзен» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте защитник «Алемании» Петер Хаккенберг забил в свои ворота. После этого в составе «Байера» отличились нападающие Кевин Фолланд и Леон Бэйли, а также хавбек Кай Хаверц. Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Стип Батарило-Сердич.

Кубок Германии. 1-й раунд
10 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Алемания
Ахен
1 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 – Хаккенберг – 19 (автогол), 0:2 – Фолланд – 39, 1:2 – Batarilo-Cerdic – 56, 1:3 – Бэйли – 72, 1:4 – Хаверц – 88

Результаты других матчей 1-го раунда Кубка Германии

«Кайзерслаутерн» — «Майнц» — 2:0

«Дассендорф» — «Динамо» (Дрезден) — 0:3

«Виктория 1889» — «Арминия» — 0:1

«Ферль» — «Аугсбург» — 2:1

«Ваккер» (Нордхаузен) — «Эрцгебирге» — 1:4.

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