«Шальке-04» и «Байер» вышли во второй раунд Кубка Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Дрохтерзен/Асель» принимал «Шальке-04». Встреча прошла в Дрохтерзене на стадионе «Кехдингер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали полузащитники Даниэль Калиджиури и Мунир Меркан, а также нападающие Стивен Скрыбски и Гвидо Бургшталлер, оформивший дубль.
В другом матче 1-го раунда Кубка Германии «Алемания» принимала «Байер». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мартин Петерзен» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
На 19-й минуте защитник «Алемании» Петер Хаккенберг забил в свои ворота. После этого в составе «Байера» отличились нападающие Кевин Фолланд и Леон Бэйли, а также хавбек Кай Хаверц. Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Стип Батарило-Сердич.
Результаты других матчей 1-го раунда Кубка Германии
«Кайзерслаутерн» — «Майнц» — 2:0
«Дассендорф» — «Динамо» (Дрезден) — 0:3
«Виктория 1889» — «Арминия» — 0:1
«Ферль» — «Аугсбург» — 2:1
«Ваккер» (Нордхаузен) — «Эрцгебирге» — 1:4.
- 10 августа 2019
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