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«Эвертон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Брайтон» разгромил «Уотфорд»

«Эвертон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Брайтон» разгромил «Уотфорд»
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 0:0.

С 76-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Моргана Шнейдерлена.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
Удаления: нет – Шнейдерлен, 76

В другом матче 1-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 28-й минуте полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре отправил мяч в свои ворота. В середине второго тайма преимущество «Брайтона» увеличил нападающий Флорин Андоне. На 77-й минуте форвард Ниль Мопе довёл счёт до разгромного.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
0 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 – Дукуре – 28 (автогол), 0:2 – Андоне – 65, 0:3 – Мопе – 77

Результаты других матчей 1-го тура Премьер-лиги

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1

«Бёрнли» — «Саутгемптон» — 3:0.

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