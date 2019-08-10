«Эвертон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Брайтон» разгромил «Уотфорд»

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 0:0.

С 76-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Моргана Шнейдерлена.

В другом матче 1-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 28-й минуте полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре отправил мяч в свои ворота. В середине второго тайма преимущество «Брайтона» увеличил нападающий Флорин Андоне. На 77-й минуте форвард Ниль Мопе довёл счёт до разгромного.

Результаты других матчей 1-го тура Премьер-лиги

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1

«Бёрнли» — «Саутгемптон» — 3:0.