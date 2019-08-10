«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: новичок хозяев Н’Домбеле дебютирует в АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Вилла» объявили стартовые составы на матч 1-го тура английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кайл Уолкер-Питерс, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэнни Роуз, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Тангай Н’Домбеле, Эрик Ламела, Лукас Моура, Гарри Кейн.
«Астон Вилла»: Том Хитон, Ахмед Эль-Мухамади, Бьорн Энгелс, Тайрон Мингс, Нил Тейлор, Конор Хурихейн, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Трезеге, Анвар Эль-Гази, Весли Мораес.
Матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Прямая видеотрансляция встречи начнётся в 19:30 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери – Тим Робинсон.
- 10 августа 2019
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