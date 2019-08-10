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Дзюба обошёл Павлюченко по голам в РПЛ за карьеру

Дзюба обошёл Павлюченко по голам в РПЛ за карьеру
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» забил 105-й мяч в турнире за карьеру. 30-летний игрок отличился на 10-й минуте.

Дзюба обошёл по забитым мячам в РПЛ бывшего форварда «Спартака» Романа Павлюченко и вышел на чистое пятое место по этому показателю.

Лучшие бомбардиры в истории Премьер-Лиги

1. Олег Веретенников — 143 мяча
2. Александр Кержаков — 139
3. Дмитрий Кириченко — 129
4. Дмитрий Лоськов — 120
5. Артём Дзюба — 105
6. Роман Павлюченко — 104
7. Сергей Семак — 102
8. Андрей Тихонов, Игорь Семшов — по 98.
10. Егор Титов, Валерий Есипов — по 88.

Для Дзюбы этот мяч стал четвёртым в чемпионате России в нынешнем сезоне. Ранее нападающий отличился в матчах с «Тамбовом» (2:1), «Оренбургом» (2:0) и «Краснодаром» (1:1).

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