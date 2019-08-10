Дзюба обошёл Павлюченко по голам в РПЛ за карьеру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» забил 105-й мяч в турнире за карьеру. 30-летний игрок отличился на 10-й минуте.

Дзюба обошёл по забитым мячам в РПЛ бывшего форварда «Спартака» Романа Павлюченко и вышел на чистое пятое место по этому показателю.

Лучшие бомбардиры в истории Премьер-Лиги

1. Олег Веретенников — 143 мяча

2. Александр Кержаков — 139

3. Дмитрий Кириченко — 129

4. Дмитрий Лоськов — 120

5. Артём Дзюба — 105

6. Роман Павлюченко — 104

7. Сергей Семак — 102

8. Андрей Тихонов, Игорь Семшов — по 98.

10. Егор Титов, Валерий Есипов — по 88.

Для Дзюбы этот мяч стал четвёртым в чемпионате России в нынешнем сезоне. Ранее нападающий отличился в матчах с «Тамбовом» (2:1), «Оренбургом» (2:0) и «Краснодаром» (1:1).