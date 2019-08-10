«Динамо» — «Зенит»: Шунин получил травму и был вынужден покинуть поле
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин не смог доиграть домашний матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». 32-летний игрок получил травму в моменте с голом нападающего гостей Артёма Дзюбы на 10-й минуте. Вратарь попросил о замене, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.
Встреча «Динамо» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». К 29-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит».
В 6-м туре чемпионата России «Зенит» 17 августа на домашнем стадионе встретится с грозненским «Ахматом», а «Динамо» на следующий день дома сыграет с «Локомотивом».
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