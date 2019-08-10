Леонардо: переговоры по Неймару продвинулись

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим нападающего команды Неймара.
«Переговоры продвинулись. Посмотрим, что произойдёт. Нам всем нужно определиться с его будущим», — приводит слова Леонардо Marca.
При этом не сообщается, какие именно переговоры имел в виде спортивный директор парижан. Не включение бразильца в заявку на игру 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом» может свидетельствовать о возможном контакте «ПСЖ» с другими клубами по трансферу футболиста.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Приобрести 27-летнего бразильца может мадридский «Реал».
В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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