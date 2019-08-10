«Спартак» подал протест на результат матча молодёжного первенства с «Ахматом»

«Спартак» подал протест на результат матча 5-го тура молодёжного первенства России с «Ахматом», сообщает «Р-Спорт».

Согласно информации источника, протест красно-белых касается участия во встрече в составе грозненской команды не заявленного игрока — полузащитника Турпала Абзаева. 17-летний хавбек вышел на замену в матче со «Спартаком» на 56-й минуте. На 82-й минуте тренерский штаб «Ахмата» заменил Абзаева на другого игрока.

Матч между командами завершился со счётом 1:1. Согласно регламенту, грозненской команде может быть засчитано техническое поражение.

В турнирной таблице молодёжного первенства России «Ахмат» занимает 6-е место, имея в активе 9 очков. «Спартак» идёт 13-м, набрав 4 очка в 5 матчах.