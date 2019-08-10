Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» проиграл «Реймсу» в домашнем матче 1-го тура Лиги 1

«Марсель» проиграл «Реймсу» в домашнем матче 1-го тура Лиги 1
Футбол / Франция 0

В 1-м туре французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Реймс». Матч состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол во встрече был забит в начале второго тайма. Его автором стал нападающий Булайе Диа, отправивший мяч в сетку ворот хозяев на 58-й минуте. Под занавес матча, на 90-й минуте, форвард гостей Сук Юн Чжун удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт.

Напомним, в первом матче нового сезона Лиги 1, который состоялся накануне, 9 августа, «Лион» на выезде разгромил «Монако» со счётом 3:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не принимал участия во встрече из-за дисквалификации.

С расписанием матчей чемпионата Франции можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 18:30 МСК
Марсель
Марсель
0 : 2
Реймс
Реймс
0:1 – Диа – 58, 0:2 – Чжун – 90
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент