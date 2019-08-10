«Марсель» проиграл «Реймсу» в домашнем матче 1-го тура Лиги 1
В 1-м туре французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Реймс». Матч состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился победой гостей со счётом 2:0.
Первый гол во встрече был забит в начале второго тайма. Его автором стал нападающий Булайе Диа, отправивший мяч в сетку ворот хозяев на 58-й минуте. Под занавес матча, на 90-й минуте, форвард гостей Сук Юн Чжун удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт.
Напомним, в первом матче нового сезона Лиги 1, который состоялся накануне, 9 августа, «Лион» на выезде разгромил «Монако» со счётом 3:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не принимал участия во встрече из-за дисквалификации.
С расписанием матчей чемпионата Франции можно ознакомиться на «Чемпионате».
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